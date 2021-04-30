شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تفتح باب القبول للخريجين الجامعيين للالتحاق بالخدمة العسكرية.. إليك الشروط وموعد التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع، فتح باب القبول والتسجيل لعام 1442-1443هـ، للخريجين الجامعيين الحاصلين على البكالوريوس.

وأضافت وزارة الدفاع أن التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20-9-1442هـ.

وأوضحت أنه على الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة، للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل، عبر الرابط التالي :هنا.