شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح من «الدفاع المدني» للاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت المديرية العامة للدفاع المدني 5 نصائح للاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز. وشددت مديرية الدفاع المدني على ضرورة اختيار المكان المناسب والآمن للأسطوانة، وإغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ. ونصحت بتركيب جهاز كاشف تسرب الغاز، والتأكد من التمديدات وسلامته، والفحص الدوري للموقد والأفران.

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