شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الرئيس الفلسطينى يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الجمعة، مرسوما أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التى تمت الدعوة لها فى 15 / 1 / 2021 م ، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلى التحضير للانتخابات وإجرائها فى مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم أن القرار جاء على ضوء اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذى شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة فصائل العمل الوطنى الفلسطيني، وشخصيات وطنية.