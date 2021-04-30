شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا يدعو لتحديد موعد جديد قريب للانتخابات الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب: "محبطون من قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

ودعا وزير خارجية بريطانيا لتحديد موعد جديد قريب للانتخابات الفلسطينية.