شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا يدعو لتحديد موعد جديد قريب للانتخابات الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب: "محبطون من قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
ودعا وزير خارجية بريطانيا لتحديد موعد جديد قريب للانتخابات الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن، أعلن الخميس، تأجيل الانتخابات الفلسطينية حتى ضمان مشاركة المقدسيين في مدينة القدس المحتلة.
وطالب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.