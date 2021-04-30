شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث هيئة المهندسين: لا يوجد في المملكة مهندسون بشهادات مزورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد متحدث هيئة المهندسين، صالح العمر، عدم وجود مهندسين بشهادات مزورة داخل المملكة.

وشدد “العمر” خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، على أن الهيئة ألزمت كل المهندسين الأجانب بالتسجيل لديها ما أسهم في القضاء على هذه المشكلة.

وأشار العمر إلى أن الهيئة تقوم بالرجوع إلى الجهة التي حصل منها الشخص على الشهادة والتأكد من صحتها، كما تم ربط حصول هؤلاء المهندسون على الإقامة أو تجديد إقاماتهم بالهيئة السعودية للمهندسين.