شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في طريق عام بـ«العلا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة العلا، من ضبط قائد مركبة مارس بها التفحيط في الطرق العامة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضحت إدارة المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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