خبير تقني يكشف عن ميزة جديدة بمتجر تطبيقات «آبل» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني، عبدالله السبيعي، عن إطلاق آبل ميزة جديدة تتعلق باقتراحات البحث في متجر التطبيقات (أبل ستور). وقال “السبيعي” عبر تويتر: “أطلقت آبل ميزة جديدة تساعد فى تقديم اقتراحات البحث في متجر التطبيقات للعثور على المزيد من التطبيقات والألعاب بسهولة”. وأوضح أن عملاق التكنولوجيا الأمريكية طرح الميزة الجديدة فى بعض الدول كأمريكا وكندا وانجلترا وأستراليا.

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