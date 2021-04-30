السيسي لمواطن حدثه عن الشبه به: حرام عليك... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأثناء لقاء السيسي عددا من المواطنين خلال جولته التفقدية، أخبره أحدهم أن الناس يخبرونه أنه يشبه ملامحه، ليرد السيسي عليه ضاحكا: "حرام عليك"، ويضحك كل الموجودين.

وقام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، وكذلك للمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد علي طريق العين السخنة، بحسب بيان رسمي.

وتوقف السيسي في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الأوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة، في إطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف علي مستوى الجمهورية.

كما تفقد الرئيس المصري خلال جولته المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة، وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات في الحي العاشر الذي لم يكن منظما هندسيا ويفتقد للخدمات الأساسية، فضلا عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يسببه بالمنطقة.

ومساحة مجمع السيارات الجديد على طريق العين السخنة نحو 57 فدانا بسعة 4000 سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين في المجمع.

كما يضم سوق السيارات الجديد مكتبا للشهر العقاري ووحدات لمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، وكذلك عددا من فروع البنوك لتسهيل المعاملات المالية على التجار والمترددين على المجمع.