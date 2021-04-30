البرهان يبعث ببرقية عزاء إلى ملك الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، عبر البرهان في برقيته "عن عميق تعازيه ومواساته للشعب الأردني الشقيق في هذا الفقد الجلل سائلاً المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم آله وذويه الصبر وحسن العزاء".

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وفي وقت سابق اليوم، شارك االملك عبد الله الثاني، في تشييع جثمان عمه، الأمير محمد بن طلال، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.

وشارك في تشييع الجنازة عدد من الأمراء، أبرزهم الأمير الحسن بن طلال والأمير طلال بن محمد والأمير غازي بن محمد.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، أمس الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.

وبحسب موقع قناة "المملكة" الأردنية، فقد ولد الأمير محمد عام 1940 في مدينة عمان، وتلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان ثم انتسب إلى مدرسة بوسوليل في سويسرا وأنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون في المملكة المتحدة.

وتولى الأمير الراحل عدة مناصب رسمية، فمنذ عام 1952 إلى عام 1962 كان وليا للعهد، وفي عام 1970 صدرت الإرادة الملكية بتعيينه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر الأردني، وعين في عام 1973 ممثلا شخصيا للملك وواصل شغل هذا المنصب حتى وفاته.