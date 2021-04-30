هدية من الرئيس الشيشاني..."الصحة" الفلسطينية تتسلم 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان للوزارة أكدت فيه وصول الجرعات الجديدة، مساء أمس الخميس، إلى مستودعاتها.

وتوجهت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بالشكر للرئيس الشيشاني وشعب جمهورية الشيشان "على تبرعهم السخي".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الكيلة التصديق على شراء ملايين الجرعات من لقاحي "​فايزر​" و"​سبوتنيك​ V" الروسي.

ووقتها قالت الوزيرة: "مجلس الوزراء​ الفلسطيني صادق على شراء 4 ملايين ونصف المليون جرعة من لقاحي "​فايزر​" و"​سبوتنيك​ V" المضادين لكورونا​".

ولفتت الكيلة إلى أنه "تم رصد أموال لهذه ​اللقاح​ات بقيمة 27 مليون ونصف مليون ​دولار​، وستصل البلاد قريبا"، موضحةً أن "اجتماعا سيعقد عبر تقنية "زووم" مع الشركات المزودة للقاحات/ من أجل الاتفاق على مواعيد التسليم".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتمدت وزارة الصحة الفلسطينية اللقاح الروسي "سبوتنيكV" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة الفلسطينية تسجيل 861 إصابة جديدة بكورونا، منها 289 في الضفة الغربية و572 في قطاع غزة، وتسجيل 18 وفاة (7 في الضفة و11 في غزة).