شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى يزور لبنان أوائل مايو لإجراء محادثات أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدران دبلوماسيان الجمعة، إن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، سيتوجه إلى لبنان الأسبوع المقبل، لبحث الأزمة السياسية مع كبار المسؤولين.

وأضاف المصدران المطلعان على الأمر، أن لو دريان سيسافر يوم الخامس من مايو، لعقد اجتماعات في اليوم التالي. وطبقاً لمذكرة أرسلتها السفارة الفرنسية، طلب لو دريان عقد اجتماعات تضمنت لقاء الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى.

يذكرأن، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن فرنسا بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية، وقال لو دريان أيضا في بيان إن فرنسا تتخذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان، وفقا لما ذكرته إذاعة مونت كارلو الدولية.

وقال لودريان: يجب أن يفهم المعرقلون في لبنان أننا لن نظل مكتوفي الأيدى.

كان قد شدد لودريان على أن "الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين"، معتبرا أن "القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها، وهي تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة".