النهضة التونسية تصف حصول نائبتها على اللقاح بـ''الخطأ'' وتطالبها بالاعتذار

دبي - محمود عبدالرازق - ففي بيان لها، اليوم الجمعة 30 أبريل/نيسان، اعتبرت الحركة بأن ما قامت به النائبة يعتبر خطأ، رغم تقدير الاعتبارات الصحية التي دفعتها إلى ذلك التصرف.

ودعت الحركة النائبة المعنية إلى الاعتذار، مؤكدة ضرورة احترام الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ورفضها لأي تجاوز مهما كان مأتاه.

يشار إلى أن منظمة "أنا يقظ" كانت قد ذكرت، أمس الخميس، أن النائبة عن حركة النهضة أروى بن عباس، (منتخبة عن دائرة منوبة) كانت قد تلقت جرعة أولى من التطعيم ضد فيروس كورونا دون أن تكون

من الإطار الطبي أو من ذوي الأولويات، مضيفة أنها تلقت الجرعة بمساعدة مسؤولة جهوية عن الصحة في الولاية تمت إقالتها من منصبها إثر تحقيق فتح في الغرض، وتبين أنها مكنت جملة من الأشخاص من الانتفاع بالتلقيح، بحسب ما نقل موقع nessma.