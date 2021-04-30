ملك الأردن يشارك في تشييع جثمان عمه... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على "تويتر" صورا من مشاركة ملك الأردن في تشييع الجنازة.

وبحسب قناة "المملكة" الأردنية، تقام صلاة الجمعة في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص، وصلاة الجنازة على الأمير محمد بن طلال.

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وشارك في تشييع الجنازة عدد من الأمراء، أبرزهم الأمير الحسن بن طلال والأمير طلال بن محمد والأمير غازي بن محمد.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، أمس الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.

وقال الديوان في بيان له: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 أبريل/ نيسان 2021 ميلادي".

وأوضح البيان أن جثمان الأمير الراحل سوف يشيع بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، وذلك بعد الصلاة عليه في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص ليوارى الثرى في الأضرحة الملكية.

وبحسب موقع قناة "المملكة" الأردنية، فقد ولد الأمير محمد عام 1940 في مدينة عمان، وتلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان ثم انتسب إلى مدرسة بوسوليل في سويسرا وأنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون في المملكة المتحدة.

وتولى الأمير الراحل عدة مناصب رسمية، فمنذ عام 1952 إلى عام 1962 كان وليا للعهد، وفي عام 1970 صدرت الإرادة الملكية بتعيينه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر الأردني، وعين في عام 1973 ممثلا شخصيا للملك وواصل شغل هذا المنصب حتى اليوم.