الأردن يستقبل غدًا أول طائرة سياح منذ مارس 2020

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأردنية شرحبيل ماضي، أن الطائرة المتوقع هبوطها في مطار الملك الحسين، يوم غد /السبت/، وعلى متنها سياحا من بلغاريا هي ضمن برنامج سياحي؛ يهدف إلى عودة السياحة الخارجية، ضمن إجراءات واشتراطات صحية دولية.

وأشار ماضي - في تصريح اليوم الجمعة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - إلى أن هناك طلبات لرحلات سياحية أجنبية إلى العقبة قيد الموافقة، موضحا أن الطائرة القادمة من بلغاريا، هي الأولى منذ إغلاق الأردن معابره الجوية والبرية لمكافحة وباء كورونا، في منتصف مارس 2020.

وبين أن الطائرة تحمل على متنها 120 إلى 130 سائحا، مؤكدا أن العقبة بانتظار عودة المجموعات السياحية قريبا، ضمن ضوابط وشروط تم إقرارها من قبل وزارة السياحة وسلطة العقبة وسلطة البترا، إضافة إلى جمعية الفنادق الأردنية.



وأوضح ماضي أن الشروط التي تم وضعها وتعميمها على القطاع السياحي، تتواءم مع المتطلبات الدولية وأن سلطة العقبة الخاصة بالتعاون مع كافة الجهات المسؤولة عن مكافحة كورونا، أطلقت حملة تطعيم شاملة في العقبة والبتراء ورم (المثلث الذهبي).



ولفت إلى التعهد من المسؤولين عن ملف كورونا، بأنه إذا وصلت نسبة التطعيم بلقاح كورونا إلى 80% في العقبة، سيتم إعادة الأنشطة إلى ما كانت عليه قبل كورونا، متوقعا أن تصل نسبة متلقي اللقاح إلى مستوى جيد عند انتهاء شهر رمضان المبارك.