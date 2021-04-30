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فلسطين.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

ونقلت مصادر محلية عن شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة منذ ساعات الصباح الباكر وسمحت لعدد محدود من أبناء الشعب الفلسطيني من الدخول إلى القدس المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال انتشرت داخل الأحياء المقدسية وأعاقت حركة المواطنين ومركباتهم، ما اضطرهم إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول إلى المسجد الأقصى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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