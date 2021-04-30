اخبار الخليج

اعتقال مطلق النار على أحد المنازل في مدينة الرياض... فيديو

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ووفق بيان لشرطة منطقة الرياض، تم القبض على الزوج بعد مهاجمته منزل عائلة زوجته، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الزوج الغاضب في سيارته المتوقفة أسفل جنب المنزل، قبل أن يبادر بإطلاق النار تجاه نوافذ المنزل، لتتراجع الأم إلى الوراء وتطلب من شخص آخر التراجع.

وأثار مقطع الفيديو، ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت وسائل الإعلام قصة الزوجة ومعاناتها مع زوجها، الذي سبق أن لجأت للمحكمة لإنهاء ارتباطها به.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا