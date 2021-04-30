اعتقال مطلق النار على أحد المنازل في مدينة الرياض... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ووفق بيان لشرطة منطقة الرياض، تم القبض على الزوج بعد مهاجمته منزل عائلة زوجته، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الزوج الغاضب في سيارته المتوقفة أسفل جنب المنزل، قبل أن يبادر بإطلاق النار تجاه نوافذ المنزل، لتتراجع الأم إلى الوراء وتطلب من شخص آخر التراجع.

وأثار مقطع الفيديو، ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت وسائل الإعلام السعودية قصة الزوجة ومعاناتها مع زوجها، الذي سبق أن لجأت للمحكمة لإنهاء ارتباطها به.