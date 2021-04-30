أمريكا تطالب ليبيا بتنفيذ هذا الطلب على الفور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان على حسابها في موقع "تويتر": "تدعم الولايات المتحدة، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقوة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور".

واعتبرت أن إعادة فتح الطريق المغلق منذ عام 2019 "خطوة أساسية للتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار".

وقالت إن الطريق بمثابة "رابط حيوي للتجارة وطريق إمداد ضروري لعناصر مثل اللقاحات والوقود التي يستفيد منها جميع الليبيين".

وأمس الأول (الأربعاء)، أبدى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، في مباحثات أجراها مع اللجنة في مدينة سرت الليبية استياءه إزاء تأخر فتح الطريق الساحلي مصراتة - سرت.

كان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، قال الأسبوع الماضي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن اللجنة العسكرية 5+5 ستعقد اجتماعا بمدينة سرت لبحث آلية فتح الطريق الساحلي وعملية إخلاء القوات الأجنبية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي منتصف الشهر الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب والعامة طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.