نائب وزير الحج السعودي يؤكد نجاح خطط موسم العمرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مشاط في تصريحات لقناة "الإخبارية" المحلية، اليوم الجمعة: "إن امتثال ضيوف الرحمن للإجراءات أمر إيجابي"، متمنيا استمراره في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

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ولفت مشاط إلى تخصيص مراكز طبية في المناطق المحيطة بالحرم المكي تعمل على مدار الساعة، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية والانسيابية في الحرم المكي لم تتأثر بأي مؤثرات.

كما أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي أنه سيتم تجهيز مراكز النقل من وإلى الحرم المكي بالمزيد من الكوادر لمواجهة الكثافة العالية لأداء التراويح والتهجد.

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية، قد أعلنت عن الآلية الجديدة لإصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، فإن وزارة الحج والعمرة أعلنت إطلاق تطبيقي "اعتمرنا"، و"توكلنا"، بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.