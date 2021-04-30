مصر... تفاصيل أداء خدمات الإنترنت عبر الهاتف في الربع الأول من العام

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدر الجهاز تقريره للربع الأول لعام 2021، عن أداء الإنترنت عبر الموبايل لشركات المحمول الأربعة "فودافون، أورانج، اتصالات، وي"، بحسب موقع "مصراوي".

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وكشف التقرير انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركتي "فودافون" و"اتصالات" خلال شهر مارس/ آذار مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني، مع ثبات شركتي "أورانج" و"وي" على نفس الفترة.

وأوصح التقرير أن متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون، انخفض في شهر مارس ليصبح ٢٤ ميجابت في الثانية مقارنة بــ ٢٥ ميجابت في الثانية بشهر يناير.

كما انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات في شهر مارس ليصبح ١٩ ميجابت في الثانية مقارنة بــ ٢٠ ميجابت في الثانية بشهر يناير، بينما استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي في شهر مارس مقارنة بشهر يناير ليسجل ٢١ ميجابت فى الثانية.

ولفت التقرير إلى أن أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل (لنسبة 10% فقط من عينات القياس) مع ملاحظة أن الحد الأدنى المقبول هو 5 ميجابت/ثانية.