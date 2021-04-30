النفط الليبية: اصطدام ناقلة نفطية برصيف المنطقة الحرة فى مصراتة

القاهرة - سامية سيد - كشفت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم الجمعة، عن وقوع حادث اصطدام لناقلة نفطية بالرصيف النفطى بالمنطقة الحرة فى مصراتة.

وذكرت المؤسسة - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية - أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله، وإبراهيم أبو بريدعة رئيس لجنة إدارة شركة "البريقة" لتسويق النفط، تفقدا آثار حادث اصطدام الناقلة النفطية "أرينا"، بالرصيف النفطى لدى مناورتها للتراكى على الرصيف.



ولم تقدم المؤسسة الليبية للنفط، أى تفاصيل أخرى حول الحادث والخسائر الناجمة عنه.