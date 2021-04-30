إعلام: دبي قبلة أثرياء العالم هربا من تداعيات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أمس الخميس، أن مبيعات المنازل الفاخرة في إمارة دبي بلغت مستويات قياسية خلال شهر مارس/آذار الماضي، وأن الإمارة عززت مكانتها كوجهة للاستثمارات العقارية حول العالم.

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وأفادت الوكالة الأمريكية بأنه من بين أسباب انتعاش مبيعات المنازل الفاخرة، لجوء العديد من الأثرياء إلى دبي، هربا من التشدد في إجراءات الغلق لمواجهة كورونا في بلدانهم، مع نجاح سياسة الإمارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة، ومحاصرة جائحة كورونا، خاصة مع استمرار عمليات التلقيح ضد الفيروس في الإمارات، والوصول بها إلى معدلات قياسية.

وأكدت أنه تم تداول 84 عقار كبيرا، الشهر الماضي، تبلغ قيمة كل منها 10 ملايين درهم إماراتي (2.7 مليون دولار) أو أكثر، وفقا لبيانات من شركة "بروبرتي مونيتور" للاستشارات العقارية، وأنه إجمالا، سجلت أغلى منازل دبي 1.7 مليار درهم الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن الإمارات قدمت تأشيرات جديدة للسياح، ووافقت على تأشيرة عمل جديدة عن بُعد، تمكن الموظفين من جميع أنحاء العالم من العيش والعمل من البلاد، كما أن عملية شراء عقار من أسرع الطرق للحصول على تصريح إقامة في إمارة دبي.