وفاة أمين عام "الحركة الإسلامية" في السودان بعد تدهور صحته في السجن

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وسائل إعلام سودانية إن القيادي في النظام السابق وأحد متهمي انقلاب عام 1989 توفي في مستشفى الشرطة ظهر اليوم الجمعة.

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ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن مصادر، قولها إن الحسن نقل من سجن كوبر، مساء أمس، إلى مستشفى الشرطة بعدما ساءت حالته الصحية.

وقالت المصادر، إنه كان يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وإنه أحيل للمستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفى اليوم، ويجري إكمال الإجراءات القانونية بقسم شرطة بري تمهيدا لتسليم الجثمان لذويه.

كان الحسن بين مجموعة من رموز نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، اعتقلت في يوليو/ تموز عام 2019، على خلفية محاولتها تنفيذ إنقلاب في البلاد.

ومع ذلك، صدر قرار في نفس العام بإطلاق سراح 15 شخصا من المتهمين بالانخراط في هذه المحاولة الانقلابية ضد المجلس السيادي الانتقالي، لم يكن الحسن من ضمنهم.

الحسن، من مواليد عام 1955، ويعتبر أحد ركائز جماعة "الإخوان" في السودان، وتولى منصاب عدة خلال عهد النظام السابق، منها وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي.

ومنصبه كأمين عام للحركة الإسلامية، يعد أعلى سلطة في التنظيم، وتولاه منذ عام 2012، إلى أن أوقفته السلطات عقب سقوط البشير في عام 2019، وخلفه علي أحمد كرتي المتواجد خارج البلاد.