البحرين تعزي إسرائيل في ضحايا حادث التدافع

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة أنباء البحرين إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعث برقية تعزية ومواساة إلى رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، وذلك في ضحايا حادث جبل ميرون، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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في سياق متصل، انتقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الشامتين من العرب في مقتل وإصابة العشرات في حادث تدافع خلال حج يهودي في إسرائيل.

وقال أدرعي في تغريدة على تويتر: "فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا. نكتفي بهذا القول للشامتين بالحادث الأليم الذي ألم بشعبنا في جبل ميرون، ونضيف، لا تعيروننا بمصيبة ألمت فينا، فنحن قوم لا نتمنى الأذى للآخرين، حسبي الله ونعم الوكيل بالساخرين. اتقوا الله على الأقل في رمضان".

ولقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح في شمال إسرائيل في تدافع ضخم حصل، فجر الجمعة 30 نيسان/أبريل 2021، خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود، في كارثة طبعت أضخم تجمّع تشهده إسرائيل منذ بدء جائحة "كوفيد-19".

ووقعت المأساة أثناء زيارة الحجّ السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون (الجرمق) الواقع على مقربة من مدينة صفد. ويؤمّ اليهود هذا المقام في رحلة حجّ تنظّم سنويا بمناسبة عيد "لاغ بعومر" الذي يحتفلون فيه بذكرى انتهاء وباء فتّاك تفشّى بين طلاب مدرسة تلمودية في زمن الحاخام الذي عاش في القرن الثاني الميلادي والذي يُنسب إليه كتاب الزوهار، أهم كتب التصوّف اليهودي.