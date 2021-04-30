الصحة السعودية تنشر خريطة التعافي من كورونا في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب أرقام الوزارة، فقد تم تسجيل 105 حالات تعاف في جدة، و45 في الهفوف، و41 في الدوادمي، و37 في كل من: مكة المكرمة والدمام، و22 في كل من: المدينة المنورة والليث، و19 في الدلم، و18 في المبرز، و17 في تبوك، و15 في كل من: الطائف والنعيرية، 14 في كل من: الخبر ووادي الدواسر، و13 في ينبع، و12 في أبها.

وتم تسجيل 10 حالات تعاف في كل من: عرعر ونجران، و9 في كل من: حائل وخميس مشيط والمجمعة، و8 في كل من: بقيق وبلجرشي ورماح، و7 في كل من: حوطة بني تميم وظهران الجنوب والقنفذة، و6 في كل من: جازان وعفيف والقطيف والكامل وضرما والخرج.

وتسجيل 5 حالات في كل من: بريدة وأبو عريش وبيشة والزلفي وعنيزة والظهران والخرمة والخفجي، و4 في كل من: خليص والقريات وشرورة وبدر وبللسمر، و3 في كل من: الحرجة والشنان وسكاكا والجبيل ورياض الخبراء وأحد المسارحة وصامطة وحفر الباطن.

وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من: أبوراكة وموقق والطوال ورفائع الجمش وعريعرة والعارضة وأملج والعلا وطبرجل ودومة الجندل والقويعية وشقراء والريث وأضم وقرية العليا والجفر.

وتسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: الأسياح وبطحاء وتنومة وبارق وأحد رفيدة والدرب وطريف ومليجة ورنية والبدع والعيون ومهد الذهب والمويه وحريملاء وضبا ورفحا وبقعاء والسليل والمذنب والبكيرية والعيص ومرات وفيفا ووادي الفرع، بحسب ما نقل موقع ajel.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، مساء أمس الخميس، عن العمر الأعلى خطورة للدخول في العناية الحرجة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد العبد العالي خلال برنامج "الراصد" الذي يذاع على قناة "الإخبارية" السعودية، أن الفئة الأعلى خطورة هي الفئة الأكبر سنا، 60 عاما فأكثر، ويبلغ نسبتها النصف تقريبا أو أكثر، وأن أكثر من نصف حالات إصابات كورونا الحرجة في المملكة لمن هم فوق الـ 60 عاما.