ضجة في السعودية... رجل يفتح النار أمام منزل أهل زوجته والسلطات تتحرك

دبي - محمود عبدالرازق - وأمر النائب العام السعودي، بالقبض على المتهم، وتحويله على وجه السرعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

بدأت تفاصيل الواقعة، بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخص أقدم على إطلاق النار أمام منزل أهل زوجته في حي عرقة بالعاصمة الرياض، مهددا السيدة بحرقها.

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وانتشر المقطع الذي أثار ضجة واسعة، على "السوشيال ميديا"، ووثق الفيديو لحظة إطلاق شخص النار أكثر من مرة أمام أحد المنازل في حي عرقة بالرياض.

وتصدر هاشتاغ "#فيصل_مطلق_نار_عرقة"، قائمة الأكثر تداولا في "تويتر"، إذ أكد مغردون، أن المتهم كان يستهدف منزل أهل زوجته لمدة 4 أيام.

وظهر في المقطع صوت سيدة تصرخ لحظة إطلاق النار، والتي كانت تقوم بتوثيق الواقعة بهاتفها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة، قوله "إنه بناء على توثيق مركز الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شخص يستقل مركبة بإطلاق النار أمام أحد المنازل، ما آثار رعب قاطني الحي وعرض حياة الآخرين للخطر، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليه وتحويله على وجه السرعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه".

وأضاف المصدر أن "النيابة تحذر من هذه السلوكيات الخطرة، وتؤكد أنها ستطبق النظام بحق من يرتكبها أو يسهم في ارتكابها بكل حزم حفاظا على أمان المجتمع وطمأنينته".