شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية: إحالة ملف انقطاع الكهرباء عن بنغازى إلى النائب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، رفع ملف خاص بانقطاع التيار الكهربائى عن مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس) الذي تم بفعل فاعل إلى النائب العام، معربا عن إدانته الانقطاع غير المبرر للتيار الكهربائي على مدينة سرت أمس الخميس بعد نحو 20 يوما من عمل شبكة الكهرباء بكفاءة دون انقطاع تقريبا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الحكومة الليبية اليوم /الجمعة/ -وفقا لبوابة الوسط الإخبارية الليبية- بغرف تحكم بمحطات كهرباء تابعة للشركة العامة للكهرباء، واستمع خلالها إلى تفسير مسئولي الشركة لأسباب الانقطاع الذي لا يمكن تبريره فنيا على حد قول مسئولي الكهرباء الذين استعرضوا صورا تظهر تعرض بعض الموصلات إلى إطلاق نار.



ودعا مسئولو شركة الكهرباء إلى ضرورة الربط بين الجناحين الشرقي والغربي للشبكة الكهربائية، لتجنب تكرار حدوث انقطاع، فيما أوضح الدبيبة أن ذلك لن يحدث إلا بفتح الطريق الساحلي، داعيا اللجنة العسكرية «5+5» إلى سرعة العمل في هذا الاتجاه.



وأكدت الشركة العامة الليبية للكهرباء، اليوم إعادة بناء شبكة كهرباء المنطقة الشرقية ببني غازى بنجاح، وعودتها تدريجيا للعمل، منوهة بجهود مهندسيها وفنييها.



كانت الشركة العامة للكهرباء في بنغازي، قد أعلنت أمس الخميس، حدوث إظلام تام على منطقة سرت، وعلى شبكة كهرباء المنطقة الشرقية، وأرجعت السبب في ذلك إلى حدوث انفجار على أحد عوازل الاختراق على دائرة "جنوب بنغازي/ شمال بنغازي 220 ك.ف" داخل محطة الشمال القديمة.



وأشارت الشركة إلى انقطاع التيار عن طبرق أيضا، بسبب طرح أحمال حوالي 84 ميجاوات لتوصيل التغذية الكهربائية لمحطة شمال بنغازي، لإعادة دخول وحداتها على الشبكة الكهربائية بسبب الإظلام التام الذي حدث قبلها، وذلك عن طريق محطة طبرق 220 ك.



وأرجع رئيس لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت رمضان أبو شوفة - في تصريح إلى «بوابة الوسط» - انقطاع الكهرباء ودخول سرت فى ظلام دامس نتيجة انقطاع وانهيار بالشبكة العامة وخروج إحدى المحطات بالمنطقة الشرقية تسبب بانقطاع الكهرباء "من سرت إلى أجدابيا شرقا بمسافة 400 كم"