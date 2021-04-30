شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محاولة إثيوبيين بناء خيمة بعلم بلدهم فى دير السلطان بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدل كبير أثارته محاولة إثيوبيين رفع العلم الإثيوبى فى دير السلطان الأثرى المملوك للكنيسة المصرية للأقباط الأرثوذكس بالقدس المحتلة.





صور متداولة وفيديوهات أظهرت تفاصيل الواقعة التى حاول من خلالها عدد من الإثيوبيين نصب خيمة في ساحة الدير تحمل العلم الإثيوبى، إلا أن رهبان الكنيسة القبطية المصرية المتواجدون تعاملوا مع الواقعة بنوع من الحكمة وضبط النفس فى محاولة لتجنب الصدام مع أي طرف لكنهم أصروا على إزالة العلم والخيمة من ساحة الدير المملوك للكنسية المصرية.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت فى أكثر من فرصة أن دير السلطان القبطى هو أحد أديرة الكنيسة القبطية خارج مصر ومبانى الدير ومشتملاته ومكوناته تدل على هويته القبطية شأنه شأن جميع الأديرة القبطية وهو جزء من ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة.