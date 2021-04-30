لمن هم دون 15 عامًا.. خطوات إصدار وتجديد جواز السفر عبر «⁧أبشر»⁩

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة ⁧أبشر⁩ لمن هم دون 15 عامًا. وقالت الجوازات في فيديوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه يلزم الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر، ثم اتباع الخطوات التالية : – القائمة الرئيسية “الخدمات الإلكترونية” واختيار خدمات أفراد الأسرة. – اختيار تجديد جواز السفر السعودي. – تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الأسرة. – تظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته. – الضغط على “التالي” بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجواز. – رفع صورة حديثة وفقاً للشروط الموضحة في المنصة. وأشارت الجوازات أن آخر الخطوات تتمثل في الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة.

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