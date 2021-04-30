شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس العشر الأواخر من رمضان.. أمطار متفاوتة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع أبوعبدالرحمن الحربش الصخري، المهتم بالأحوال الجوية، أن تشهد العشر الأواخر من رمضان أجواءً جميلة ومميزة بالأمطار على عدة مناطق.

وأشار الصخري- عبر تويتر- إلى أنه متوقع هطول أمطار خلال العشر الأواخر، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وتهامة والسواحل، وكذلك أجزاء من منطقة مكة المكرمة قد تشمل (أحيانا) مدينة مكة.

وأوضح الصخري أنه لا يستبعد فرص هطول أمطار متفاوتة أحيانا نواحي جنوب غرب وغرب إلى شمال غرب المدينة المنورة.

وتابع قائلا: “مع حلول شهر مايو تعيش مناطق المملكة الرمق الأخير من موسم الأمطار؛ باستثناء مناطق غرب وجنوب غرب المملكة”.

وأضاف: “تذكير لي وللجميع وأخص أئمة وخطباء الجوامع بضرورة الاستغاثة والإلحاح في طلب الغيث في خُطب الجمعة وفي دعاء القنوت في هذه الليالي المباركة.. نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد”.