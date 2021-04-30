لبنان... المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تصدر تحذيرا مهما

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في التحذير الذي أعلنته، شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن: "تطبيقا للقرار الصادر عن غرفة العمليّات الوطنيّة لإدارة الكوارث، الذي يقضي بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتبارًا من الساعة 5.00 من فجر تاريخ 1-5-2021 حتّى الساعة 5،00 من فجر تاريخ 4-5-2021، ما عدا القطاعات المذكورة في الجدول المرفق ربطا والتي يُسمح لها بالعمل خلال هذه المدّة، ومن أجل الحفاظ على السلامة العامة، والحد من خطر انتشار وباء "كورونا"، ستقوم قطعات قوى الأمن الدّاخلي بالتّشدّد في تنفيذ مضمون هذا القرار، الذي ينص على التشديد على إلزامية وضع الكمّامة من قبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف"، بحسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR

وأضاف البيان: "يقتصر التجول -حصرًا- على الأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار رقم /96/م. ص. تاريخ 6-2-2021، وفقا للشروط المحدّدة في متنه، أما للأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء والخاضعين لقرار الإغلاق فيسمح لهم بالتنقل بعد حصولهم على إذن من منصة "Impact" من خلال الولوج الى الرابط covid.pcm.gov.lb".

وتستثنى من القرار أسواق الخضار والفواكه والأسماك، والصيدليّات والعيادات البيطريّة، وصالات البيع داخل الأفران، والعيادات الطبيّة، والمستشفيات وخدماتها المباشرة، والصيدليّات، والسوبر ماركت والميني ماركت ومحلّات البيع بالتجزئة (الدواجن، واللحوم، والبيض، والخضار، والفواكه، والمواد الغذائيّة...)، ومحطّات المحروقات، والمختبرات.

وأوضح البيان أنه يسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30 في المئة من قدرتها الاستيعابية، كما يسمح للأشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد إبرازهم المستندات اللازمة (تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة).