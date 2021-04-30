رئيس مؤسسة النفط الليبية يصل إلى مصراته لمتابعة حادث السفينة "أرينا"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لمؤسسة النفط الليبية نشرته عبر موقعها الإلكتروني، فقد أكدت وصول مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وإبراهيم أوبو بريدعة، رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، إلى المنطقة الحرة في مصراتة.

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وقال البيان، إن وصولهما جاء "للاطلاع على آثار حادث اصطدام الناقلة النفطية (أرينا) بالرصيف النفطي لدى مناورتها للتراكي على الرصيف".

وكان صنع الله، قد استقبل أمس الخميس، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، نائب سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كيت انجلش، والوفد المرافق لها.

وناقش رئيس مؤسسة النفط الليبية مع سفيرة بريطانيا، التعاون المشترك في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة وحماية البيئة.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، كانت قد أعلنت في الـ19 من شهر إبريل/ نيسان الجاري، حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي، في مدينة طبرق، ووقف إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام.

وعللت المؤسسة توقف الإنتاج بسبب ما قالت إنه تفاقم مديونية بعض الشركات، إثر "رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة".