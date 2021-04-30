مجلس الفيدرالية الروسي يشكل وفدا لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال كاراسين لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا دعوة رسمية من الجانب السوري لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية في سوريا"، مضيفا "سنشكل مجموعة من المراقبين في وقت لاحق".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لإرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية في سوريا.

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وأفاد بيان على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت بمايلي: "نأمل أنه بالرغم من الاحتلال الأجنبي غير الشرعي المستمر لجزء من الأراضي السورية، فإن التصويت سيجري وفق المعايير الوطنية والدولية القائمة".

وكان رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، قد وجه، أمس، دعوات إلى عدد من برلمانات الدول العربية والأجنبية، لمواكبة سير الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجري في 26 أيار/مايو المقبل.

وشملت الدعوات مجلس الدوما الروسي، ومجلس الفيدرالية الروسي، ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ومجلس نواب الشعب الصيني، والجمعية الوطنية الفنزويلية، ومجلس النواب في جمهورية بيلاروس، وآخرين.

وأغلقت السلطات السورية باب الترشح للانتخابات الرئاسية، في وقت سابق؛ وتم تقديم 51 طلبا للترشح، من بينها 7 طلبات لسيدات سوريات.

وتقدم الرئيس السوري بشار الأسد بأوراق ترشحه للانتخابات، التي تجري للمرة الثانية منذ اندلاع الأحداث الدامية في هذا البلد، عام 2011.

وبحسب القانون الانتخابي المعمول به في سوريا، يتوجب على كل مرشح أن ينال تأييدا خطيا لترشيحه، من قبل 35 عضوا في مجلس الشعب، ما يعني احتمال تراجع عدد المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم رسميا.