وفاة وزير الدفاع اليمني الأسبق عبد الملك السياني متأثرا بإصابته بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر طبي يمني، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الفريق السياني توفي في إحدى مستشفيات العاصمة، بعد ثلاثة أسابيع من إصابته، ودخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وقال، "صحة السياني تدهورت الأيام الماضية، جراء تأثير الفيروس على إصابته بأمراض أخرى".

وشغل الفريق السياني، المولود في صنعاء عام 1945، منصب وزير النقل في العام 1997، بعد أن أقاله الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، من وزارة الدفاع؛ ليعين بعد ذلك عضواً في مجلس الشورى.

وفي الثامن من يونيو/حزيران 2015 أصيب السياني إثر غارة جوية نفذتها قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، على منزله في منطقة السبعين، جنوبي صنعاء.

ومنذ إعلان الحكومة المعترف بها دوليا، تسجيل أول إصابة مؤكدة في اليمن بفيروس كورونا، في 10 نيسان/أبريل الماضي، حتى اليوم؛ لم تعلن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المسيطرة على صنعاء ومعظم شمال وغرب اليمن، سوى عن 4 إصابات بكورونا، بينها حالة وفاة، وحالتا شفاء.

وحتى مساء الخميس، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً 6294، توفي منهم 1222؛ في حين تعافى 2731 شخصا.