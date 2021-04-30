بعد دعوة الملك سلمان... أمير قطر يبحث مع وزير سعودي تعزيز العلاقات

دبي - محمود عبدالرازق - وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها"، بحسب ذات المصدر، الذي لم يذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش زيارة رسمية بدأها، اليوم، وفد سعودي برئاسة الأمير تركي إلى العاصمة الدوحة (غير محددة المدة)، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ويأتي لقاء الوفد بعد ثلاثة أيام من زيارة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى الدوحة، فيما وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة إلى أمير قطر يوم الاثنين لزيارة الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، مطلع الشهر الجاري، بأن لجنة المتابعة السعودية - القطرية بدأت أعمال اجتماعها الأول، كأحد مخرجات اجتماع قمة "العلا" التي تمت فيها المصالحة الخليجية القطرية.

ولفتت إلى أن "اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين الشقيقين وما تضمنه بيان "العلا"، وتجسيدا للروابط الأخوية بين البلدين".

وأنهت قمة "العلا" التي عقدت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما عرف باسم "الأزمة الخليجية"، ووضعت خطوات لإعادة العلاقات مع قطر، من بينها تشكيل لجان لبحث المشاكل الثنائية بين قطر وكل دولة.