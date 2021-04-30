الأردن... تثبيت أسعار البنزين والسولار للشهر الثاني على التوالي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، نشرته وكالة "رؤيا" الأردنية، قررت الإبقاء على أسعار البنزين والديزل والكاز والغاز لشهر مايو/ أيار المقبل، كما هي عليه في شهر أبريل/ نيسان الجاري.

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وقال البيان إن اللجنة عقدت اجتماعها الشهري، اليوم الجمعة، وتم خلاله استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أبريل، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر مارس/آذار الماضي.

وعن الأسعار الحالية قال البيان إن سعر بيع البنزين أوكتان 90/ 760 فلس/لتر وسعر البنزين أوكتان 95/ 980 فلس/لتر، وسعر الديزل/ 555 فلس/لتر وسعر مادة الكاز/ 460 فلس/لتر، كما أبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.

وكانت اللجنة قد قررت في الـ31 من مارس الماضي، وبتوجيه من الحكومة، الإبقاء على أسعار المشتقات النفطية الأساسية(البنزين بشقيه والديزل والكاز والغاز) لشهر أبريل الحالي، كما هي عليه في شهر مارس الماضي.