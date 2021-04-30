الخارجية العراقية تكشف استعادة 24 مليون دولار من ألمانيا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أن "هنالك حراكاً لاسترداد الأموال العراقية في الخارج، والوزارة استرجعت 24 مليون دولار من ألمانيا".

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وتمنى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية الوصول إلى "نتائج واضحة بملف العقارات العراقية في الخارج، والتأكد من سلامتها الأمنية وكذلك تأكيد ملكيتها للعراق".

ولفت الصحاف إلى أن هناك عملا مشتركا بين شركات عراقية بتكليف من الوزارة وبين السفارات العراقية في كل دول العالم، لمتابعة ملف أموال العراق في الخارج.

وكان البرلمان العراقي قد كشف، أواخر مارس/ آذار الماضي، عن حجم أملاك العراق في الخارج، مشيرا إلى أن بعضها قد بيعت بطرق غير قانونية، حيث أكد طه الدفاعي عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن "أملاك العراق في الخارج كبيرة وأسعارها عالية، وتتواجد في مختلف دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي أغلب الدول الأوروبية والعربية، لكن من المؤسف أنها غير متابعة حيث إن هناك أملاكا عائدة إلى وزارة المالية وأخرى إلى التجارة والتربية إضافة إلى باقي الوزارات".

وعن طبيعة هذه الممتلكات، قال عضو لجنة النزاهة العراقية: "بعض أملاك العراق في الخارج قصور في مدينة كان الفرنسية، والتي تعد من أجمل المناطق وأسعارها خيالية، إلا أنها متروكة ومهملة ولم تستثمر، ومنها مزارع الشاي والتبغ والرز في دول كثيرة مثل فيتنام وسنغافورة"، مؤكدا أنها ملك لوزارة التجارة العراقية، كاشفا عن "معلومات تشير إلى أن هذه المزارع استغلت وتم بيعها بشكل غير قانوني".