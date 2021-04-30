الشرطة السودانية تفرق إفطارا جماعيا لعناصر محسوبة على النظام السابق وتقبض على 12 منهم

دبي - محمود عبدالرازق - وتداعى عشرات "الإسلاميين" لا سيما المحسوبين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير لحضور هذا الإفطار الجماعي بمناسبة ذكرى "غزوة بدر"، وذلك بعد وعيد لجنة التفكيك وإزالة التمكين بمنع أي نشاط للحزب المحظور بموجب القانون، وفقا لموقع "سودان تربيون".

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وأوقفت الشرطة 12 من المشاركين في الإفطار ودونت بلاغات ضدهم.

وقالت الشرطة إنه "جرى الترويج للإفطار من قيادات معروفة كما تمت مخاطبات موثقة لهذه القيادات في إفطارات سابقة تدعو للكراهية والعنف في تحدٍّ لقيم الثورة التي قضت بتجميد نشاط المؤتمر الوطني".

وكانت لجنة إزالة التمكين في السودان دعت يوم الأحد إلى معاملة حزب المؤتمر الوطنى المحلول على أنه تنظيم إرهابي.

ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أقر السودان قانونا بهدف "تفكيك" نظام الرئيس السابق عمر البشير.