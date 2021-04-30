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السعودية.. الكشف عن العمر الأعلى خطورة للدخول في العناية الحرجة بسبب كورونا.. فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكد العبد العالي خلال برنامج "الراصد" الذي يذاع على قناة "الإخبارية" ، أن الفئة الأعلى خطورة هي الفئة الأكبر سنا، 60 عاما فأكثر، ويبلغ نسبتها النصف تقريبا أو أكثر، وأن أكثر من نصف حالات إصابات الحرجة في المملكة لمن هم فوق الـ 60 عاما. 

وحول الحالات المصابة بأمراض مزمنة، مثل السكري، ومرض الضغط، والفشل الكلوى، السمنة المفرطة، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أنها من العوامل الخطرة أيضا للدخول في العناية الحرجة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة الوفاة. 

ولفت محمد العبد العالي إلى أن جائحة كورونا لها نمط معين من المرض والمتابعة، وهناك لجان متخصصة من الخبراء لمتابعة حالات الوفيات والحالات الحرجة وطريقة علاجها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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