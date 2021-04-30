هارداواي يقود مافريكس للفوز على مضيفه بيستونز

الكويت - هبة التوبجي - أميرة الخضيري

أحرز تيم هارداواي جونيور 42 نقطة ليقود دالاس مافريكس للفوز (115-105) على مضيفه ديترويت بيستونز، في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين.

ورغم غياب لوكا دونتشيتش للراحة، خرج دالاس مافريكس فائزا، ليحافظ على آماله في التأهل المباشر للأدوار الإقصائية.

ويحتل مافريكس المركز السادس في القسم الغربي برصيد 35 فوزا و27 خسارة، متقدما بفوز واحد على بورتلاند تريل بليزرز الذي خسر 28 مباراة.

ويتأهل أصحاب أول 6 مراكز إلى الأدوار الإقصائية، بينما تخوض المراكز من السابع وحتى العاشر ملحق التأهل.

ويتفوق بليزرز 2-1 في المواجهات المباشرة على مافريكس هذا الموسم.

وأنهى مافريكس الشوط الأول المتكافئ متقدما (60-54)، بعدما سجل هارداواي جونيور 17 نقطة.

وعزز الفريق الضيف تقدمه بفارق 10 نقاط في الربع الثالث، لكن بيستونز متذيل ترتيب القسم الشرقي أدرك التعادل (81-81) قبل أن يستعيد مافريكس تقدمه.

وانتزع بيستونز التقدم في بداية الربع الأخير لكن هارداواي جونيور انتفض ليسجل 17 نقطة متتالية لمافريكس ليتقدم (111-105) ويحافظ على تفوقه حتى النهاية.

وكان هارداواي جونيور الأكثر تسجيلا في صفوف مافريكس برصيد 42 نقطة منها 6 رميات ثلاثية.

وتقاسم إيسايا ستيوارت وفرانك جاكسون قائمة مسجلي بيستونز ولكل منهما 20 نقطة.

ويحتل بيستونز المركز الأخير في الشرق برصيد 19 فوزا في 63 مباراة، واقترب من فقدان فرصة التأهل للأدوار الإقصائية.