وزير الخارجية الأمريكي: نقدر دور الجزائر في تعزيز استقرار المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت السفارة الأمريكية في الجزائر بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "أجرى اليوم كاتب الدولة أنطوني ج. بلينكين مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.. وقد ناقش الوزير بلينكين ووزير الخارجية بوقادوم تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على القيم والمصالح المشتركة. كما ناقشا فرص تقوية التعاون في إفريقيا لتعزيز الرخاء الاقتصادي والاستقرار الإقليميين".

وأضاف البيان أن "كاتب الدولة الأمريكي أعرب عن تقديره لدور الجزائر في تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل وليبيا".

ونشر الوزير بوقادوم تغريدة قال فيها: "‏في اتصال هاتفي مع كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن، تم التطرق إلى سبل إحياء وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، وكذا تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في الصحراء الغربية، ليبيا ومالي".

من جهته، قال بلينكن في تغريدة بعد المكالمة: "سررت بالتحدث مع وزير الخارجية الجزائري بوقادوم، وإعادة التأكيد على أهمية علاقتنا لمساعدتنا على تعزيز مصالحنا المشتركة".

وأضاف: "ناقشنا رغبتنا في رؤية الاستقرار والازدهار في ليبيا ومنطقة الساحل، وسعدت أن تمنيت له شهر مبارك سعيد".