تقرير إحصائي: عدد سكان قطر انخفض إلى  2.64 مليون نسمة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب التقرير الذي نشرت أجزاء منه جريدة "الشرق" القطرية، بلغ إجمالي المواليد خلال شهر مارس 1789 مولوداً فقط.

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وبالرغم من ذلك أكد التقرير أن إجمالي المواليد الأحياء القطريين قد شهد ارتفاعاً بنسبة 9.5% عن الشهر الماضي، في مقابل وفيات بلغت 250 حالة وفاة.

وقال التقرير إن هذه النسبة في حالات الوفاة تثبت ارتفاعا بـ 40.4% عن شهر فبراير 2021.

وعلى مستويات أخرى أكد التقرير أن شهر مارس 2021 قد شهد ارتفاعاً بـ 25.2% في إجمالي عقود الزواج، حيث تم إشهار 373 عقد، في مقابل انخفاض في الطلاق بنسبة 3.8%، 176 حالة طلاق.

يشار إلى أن تقرير جهاز التخطيط والإحصاء قد صدر في العدد السابع والثمانين من نشرة قطر؛ وهو عبارة عن إحصاءات شهرية تصدر في سلسلة من النشرات الإحصائية بشكل شهري.