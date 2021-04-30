أنباء عن محاولة طعن في الضفة الغربية... والجيش الإسرائيلي يتحرك... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة العبرية الـ"20"، صباح اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة إفرات، التي تقع بالقرب من مدينة بيت لحم.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الفلسطيني لم ينجح في هدفه بتنفيذ عملية طعن لجنود إسرائيليين، حيث تمكن الجيش الإسرائيلي من "تحييده" أو اعتقاله، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وبدوره، أشار الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف" إلى أن الفلسطيني حاول طعن شرطي بآلة حادة كانت بحوزته، في مفترق طرق قرب مستوطنة "أفرات" التي تقع ضمن الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في الضفة الغربية.

وأفاد بأن الفلسطيني أصيب بجراح خطيرة، إثر إصابته بإطلاق رصاص الشرطة الإسرائيلية.