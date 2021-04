الخارجية العراقية: نعمل على تفعيل اللجان العراقية المشتركة مع شركائنا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، نشرته وكالة الأنباء "واع"، أكد الصحاف أن هناك اجتماعات يومية في الوزارة للدفع بعمل اللجان المشتركة مع كل الدول الشريكة للعراق.

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service