الخارجية العراقية: نعمل على تفعيل اللجان العراقية المشتركة مع شركائنا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، نشرته وكالة الأنباء "واع"، أكد الصحاف أن هناك اجتماعات يومية في الوزارة للدفع بعمل اللجان المشتركة مع كل الدول الشريكة للعراق.

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وأوضح أن "هذا التفعيل يكون من خلال متابعة المذكرات المبرمة بين العراق وأصدقائه، وكذلك متابعة مخرجات الاجتماعات والبناء على خطاب يؤمن مسارات سياسية أمنية اقتصادية إنمائية وفيها مجالات متعددة".

ونوه المتحدث باسم الخارجية العراقية إلى أن هذا العمل يأتي في إطار سياسة أوسع تتبعها وزارته، في محاولة لـ"إعادة تموضع العراق" في محيطه الإقليمي والدولي.

وقال: "العراق يبذل جهوداً كبيرة للتنسيق مع جميع أصدقائه في جميع أنحاء العالم لحجز المناصب الدولية، وهذا أمر مهم لأنه سيعيد التموضع للعراق ضمن المنظمات المتعددة الدولية في مستوى العالم، كما سيعيد فرصة العراق باتخاذ القرار في أكثر من دائرة مهمة تتصل بحقوق الإنسان وبالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية".

وعن منطلقات تلك السياسة قال الصحاف: إن "السياسة الخارجية العراقية تنتهج رؤية تركيز التوازن والاستقرار، وهي ترتكن للسلم وتلتزم بجميع الاتفاقيات الدولية، حيث إن الدور المتوازن للعراق مع كل الأطراف على مستوى الأقليمي والعالمي، يمثل فرصة لأخذ زمام الأمور والمبادرات التي من شأنها أن تعيد العراق لنسق التفاعلات الإقليمية على مستوى المنطقة والتفاعلات الدولية".

وأشار إلى أن "السياسة الخارجية العراقية تعمل على دعم مسارات الحوار بين الأطراف على مستوى المنطقة، إيماناً منها بأن هذه التفاعلات ستفضي لتكريس الاستقرار على مستوى المنطقة وينعكس كل ذلك على العراق".