شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 فلسطينيات في حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، مصرع ثلاث فلسطينيات في الحريق الذي وقع قبل أيام في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد.



وأعرب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن تعازيه ومواساته إلي أسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جنات.



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد قرر وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما إلى التحقيق، بعد وقوع الحريق الذي أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.