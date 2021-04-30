شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية تشيد بقدرة المملكة على إدارة حشود المعتمرين خلال الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن ما شهدته خدمة ضيوف الرحمن من قاصدي الحرمين الشريفين بغرض العمرة أو الزيارة، من قدرة على إدارة الحشود تثبت مدي نجاح رؤية المملكة 2030 التي أكدت قدرتها على استشراف متغيرات المستقبل.

