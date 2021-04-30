الدوحة تريد تبني التجربة الروسية في مونديال قطر 2022

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سفير قطر لدى موسكو، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، خلال مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، إن الدولة عند تنظيمها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة، سوف تعتمد التجربة الناجحة لروسيا.

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وأشار إلى أن: "اللجنة العليا لاستضافة مونديال 2022، المنظمة القطرية المسؤولة عن مشاريع البنية التحتية لكأس العالم، أرسلت وفدها إلى البطولة في روسيا عام 2018. ودرست الجوانب التنظيمية المختلفة لكيفية إجراء حدث بهذا الحجم من قبل متخصصين روس".

وبحسب الدبلوماسي، دخلت الدول في نفس العام 2018 في تعاون، بما في ذلك في المجال الأمني ​​والمجال التنظيمي. وتعتزم قطر الاستفادة من تجربة روسيا الناجحة في استضافة كأس العالم.

كما أعلن السفير عن لقاء بين أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو/حزيران.

وأوضح أن "الهدف من زيارة الوفد القطري هو دراسة إمكانيات توسيع مجالات التعاون مع روسيا".