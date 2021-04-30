النيابة العامة الكويتية تحيل 8 قضاة إلى محكمة الجنايات

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن إحالة القضاة الثمانية إلى المحاكمة يأتي في إطار ضبط "الشبكة الثانية لقضية بنيدر".

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ووفقا لما نقلته الصحيفة الكوتيية عن مصادر أكدت أن القضاة سوف تتم محاكمتهم علنا، مالم تقرر المحكمة حظر النشر في القضية.

وبخصوص القضية التي تم القبض عليهم بسببها أكدت المصار أنها مرتبطة بالقضية الأولى للمتهم الإيراني فؤاد صالحي.

وأوضحت أن هناك قاضيين اكتفت النيابة العامة بإحالتهما إلى المجلس التأديبي، إضافة إلى مسؤولين بوزارة العدل جرت إحالتهم ضمن المتهمين للمحاكمة.

ويعد إحالة قضاة إلى المحاكمة حدثا استثنائيا في الكويت، حيث لم يسبق أن حدث من قبل.