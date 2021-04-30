إعلام: مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبدأ الاثنين المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب جريدة "الجمهورية" اللبنانية، فقد أكدت مصادر معنية بعملية المفاوضات أن جون دو روشيه، رئيس الوفد الأمريكي الراعي للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، سيصل بيروت الأحد القادم، حاملا معه دعوة رسمية لاستئناف المفاوضات الاثنين المقبل.

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وكانت مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية قد عقدت على مدار أربع جلسات، بدأت في 14 اكتوبر/ تشرين الأول، وكان آخرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث انتهت برفض الجانب الإسرائيلي طرحا لبنانيا بخصوص الخط 29.

وقد أكدت المصادر أن الجانب اللبناني يصر على استئناف المفاوضات من حيث انتهت، مؤكدين على أنه مازال على موقفه بخصوص النقطة الخلافية بشأن الخط 29.

جدير بالذكر أن العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، كان قد أوضح أن الجيش اللبناني استند في طرح الخط 29 إلى حجج قانونية دامغة، تثبت حق لبنان في إضافة 1430 كلم مربعا إلى المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، وهو ما يوازي نحو ثلاثة أرباع حقل كاريش، والذي يجب أن يعود إلى السيادة اللبنانية.