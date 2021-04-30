مؤسسة الإمارات للتعليم تكشف عن موعد امتحانات نهاية العام

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن المؤسسة نشره موقع "الإمارات اليوم" فقد أكد أنه تم تحديد الثامن من يونيو/ حزيران موعدا لامتحانات نهاية العام للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر.

وأوضح البيان أن هناك امتحانات تجريبية ستجرى في الفترة من 23 إلى 27 من مايو/ آيار المقبل، لطلبة الصفوف المذكورة، في محاولة للتغلب على أي من الصعوبات التي يمكن أن تقع أثناء تأدية الامتحانات.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أنها ستعلن لاحقا كيفية إجراء تلك الامتحانات، مؤكدة في الوقت نفسه أنه "في حال حدوث أي خلل فني حال دون تقديم أي طالب للاختبار، ستكون هناك امتحانات تعويضية".

وأوضح البيان أن المقررات التي ستتجه إليها أسئلة الامتحانات لتلك الصفوف هي مقررات مواد الفصل الثالث.

ولفت إلى عدم وجود امتحانات لنهاية العام للصفوف من الأول إلى الثالث، مؤكدا أن تقييمهم سيكون من المعلمين وفقا لآدائهم خلال الدراسة.