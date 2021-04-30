الأردنيون يدخلون أول جمعة بلا حظر شامل منذ نحو شهرين

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "عمون"، صباح اليوم الجمعة، بأن القرارات الحكومية بوقف حظر الجمعة الشامل، والسماح بصلاة العشاء والتراويح داخل المساجد، دخلت حيز التنفيذ، بداية من اليوم الجمعة.

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ويؤدي الأردنيون صلاة التراويح في المساجد للمرة الأولى، بعد توقف طوال شهر رمضان الماضي، وأول 17 يوما من رمضان الحالي، وذلك بعدما أعلنت الحكومة، الأربعاء الماضي، قرارها بوقف الحظر الشامل أيام الجمعة، والسماح بأداء صلاة العشاء والتراويح، وفتح الحدائق العامة والمحلات التجارية بداخلها اعتبارا من اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق، وضعت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، في الأردن، مجموعة من الإجراءات التحفيزية لموظفي القطاع العام والخاص والمواطنين بعد تلقي لقاح فيروس كورونا.